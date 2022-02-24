СМИ: Вашингтон предупредил Киев о вторжении России в течение 48 часов

Администрация американского президента Джо Байдена уведомила лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Москва готовится в течение 48 часов осуществить полномасштабное вторжение, сообщает Newsweek со ссылкой на представителей разведки США.

Утверждается, что США располагают сведениями о том, что 23 февраля российский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство Украины. Это подтвердил источник, близкий к администрации Зеленского. По данным издания, это третье подобное нарушение за месяц.

Также по данным собеседников Newsweek, Москва планирует ввести войска на территории ДНР и ЛНР, а также нанести "серьезный удар" по Киеву, начав операцию с кибератак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение о призыве резервистов на военную службу в особый период. Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет на срок до одного года.