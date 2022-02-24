Выпускникам колледжей могут дать отсрочку от армии

Министерство просвещения намерено добиться отсрочки от службы в армии для выпускников колледжей, ставших участниками программы "Профессионалитет".

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, он провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в результате чего было достигнуто соглашение о том, что отсрочка от армии будет предоставляться как минимум на год.

Соответствующее предложение поступило от членов комиссии Госсовета, в Министерстве просвещения проанализировали эту идею, после чего одобрение инициативы дал глава кабмина РФ Михаил Мишустин и его заместитель по социальным вопросам Татьяна Голикова, пишут "Ведомости".

Напомним, по данным Росстата, в последние годы только 70% выпускников высших учебных заведений находят работу по выбранной специальности, а треть уходит в другие сферы деятельности.