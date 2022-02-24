24 Февраля 2022
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Экономика В России
продукты, магазины, цены, капуста (2015) | Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития: годовая инфляция в России ускорилась до 8,8%

Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 8,84%.

Таковы данные за период с 12 по 18 февраля, сообщили Накануне в Минэкономразвития. По данным на 11 февраля, показатель составлял 8,75%.

В годовом выражении продукты питания выросли в цене на 11,23%. При этом плодоовощная продукция стала дороже на 15,82%. Непродовольственные товары подорожали на 8,75%, услуги — на 5,38%.

Среди продуктов в лидерах капуста – рост на 182%, картофель (+43%) и морковь (+32%).

При этом инфляцию сдерживает замедление роста цен в секторе непродовольственных товаров, в частности, на легковые автомобили и электро- и бытовые приборы.

Напомним, высокая инфляция и другие последствия кризиса, который случился из-за эпидемии коронавируса, привели к росту в 2,2 раза количества заявлений от нуждающихся семей россиян на "обналичивание" средств материнского (семейного) капитала (МСК).

Теги: Минэкономразвития, инфляция



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