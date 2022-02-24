Италия отменяет ограничения на въезд для российских туристов

Италия с 1 по 31 марта снимает действующие ограничения на въезд в страну для граждан России.

Как следует из сообщения сообщается на сайте генерального консульства Италии в России, перед выездом в Италию необходимо заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки.

Для въезда в страну требуется анкета о местонахождении пассажира, а также справка о вакцинации от коронавируса. Отмечается, что препарат "Спутник V" и другие российские вакцины в перечень разрешенных не входят.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон вскоре объявит об отмене всех оставшихся ковид-ограничений, и это станет "моментом гордости". Будут отменены все требования по изоляции, бесплатные тесты, чтобы не нагружать бюджет страны и показать, что все может вернуться к нормальной жизни.