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Политика В России За рубежом
антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы и российского госдолга

Евросоюз ввел ограничительные меры против РФ из-за признания ДНР и ЛНР.

Санкции затронули госдолг страны, а также касаются 351 депутата Госдумы и еще нескольких человек и компаний, которые пока не раскрываются. Ранее СМИ сообщали, что под санкции могут попасть глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и глава ВТБ Андрей Костин.

Депутаты попали под санкции за то, что проголосовали за то, чтобы обратиться к российскому президенту с предложением о признании ДНР и ЛНР. Также ограничения затронут 27 высокопоставленных человек и организаций, которые, по мнению Брюсселя, причастны к угрозе территориальной целостности Украины.

Это члены правительства, бизнесмены и "олигархи", а также кредитные учреждения, которые финансово или иначе поддерживают действия РФ в Донбассе и извлекают из них выгоду, старший офицерский состав, который причастен ко вторжению и действиям по дестабилизации обстановки и люди, ответственные за ведение информационной войны против Украины.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на поездки и транзит через территорию Евросоюза, сообщает Forbes. Также они касаются российского госдолга.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят новые санкции против России.

Теги: ЕС, санкции, ДНР, ЛНР, Госдума



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Ранее 23.02.2022 19:33 Мск Евросоюз утвердил санкции против России за признание ДНР и ЛНР


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