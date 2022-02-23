23 Февраля 2022
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флаги Франции и Евросоюза (2019) | Фото: Накануне.RU

Евросоюз утвердил санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций против России за признание ДНР и ЛНР.
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Об этом говорится в заявлении представительства Франции, председательствующей в Евросоюзе.

"Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня", - говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Как пишет агентство, завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили свои подписи под новым санкционным пакетом.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят новые санкции против России.

Теги: Евросоюз, Россия, санкции, ДНР, ЛНР



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