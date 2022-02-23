23 Февраля 2022
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Реджеп Эрдоган, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган обменялись оценками о признании ДНР и ЛНР

Сегодня, 23 февраля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента РФ, главы государств обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. По данным Кремля, в разговоре Путин подчеркнул объективную необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения, а Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет.

Также была затронута тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности России.

"В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования", - сообщили в Кремле.

В итоге было условлено о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Президент заявил, что на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире.

Теги: Путин, разговор, Эрдоган, Россия, Турция



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