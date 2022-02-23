23 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: The Canadian Press / Lars Hagberg

В Вашингтоне задействуют 700 нацгвардейцев, чтобы остановить конвой дальнобойщиков

В Пентагоне одобрили развертывание 700 невооруженных военных Национальной гвардии в столице США. Уже на следующей неделе в Вашингтоне готовятся к приезду колонн дальнобойщиков, протестующих против ограничений из-за пандемии ковида.
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Как пишет канадское издание Global News, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин одобрил запрос правительства округа Колумбия и полиции Капитолия США. По информации Пентагона, войска будут использоваться для помощи в регулировании дорожного движения во время демонстраций, которые ожидаются в городе в ближайшие дни. Согласно этому заявлению, к 400 гвардейцам из гвардии округа Колумбия присоединятся еще 300 гвардейцев из других штатов. В Пентагоне заявили, что сотрудники не будут носить огнестрельное оружие.

По типу недавних протестов дальнобойщиков в Канаде, отдельные колонны грузовиков собирали через форумы в Сети с названиями "Народный конвой" и "Фонд свободы американских дальнобойщиков". При этом все были с разными отправными точками, датами отправления и маршрутами. Предполагается, что часть колонн должна прибыть как раз к выступлению президента США Джо Байдена о положении в стране, которое запланировано на 1 марта. Однако остальные могут прибыть и позже.

Как пишет издание, конвои из Штатов отправились после недавнего протеста канадских дальнобойщиков, которые перекрыли самый загруженный пункт пересечения границы США и Канады и на несколько недель осадили улицы столицы Оттавы в знак протеста против правительственных ограничений из-за пандемии.

Теги: дальнобойщики, конвой, США



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