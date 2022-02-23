23 Февраля 2022
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Эрик Бикфалви (2020) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

На первый матч "Урала" после зимней паузы назначен скандальный арбитр Казарцев

Матч 19-го тура Российской Премьер-лиги между "Нижним Новгородом" и екатеринбургским "Уралом" будет судить арбитр Василий Казарцев. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.
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Встреча состоится уже в эту субботу, 26 февраля. Это будет первый матч чемпионата России после зимней паузы. Игра пройдет на поле нижегородского клуба и начнется в 14 часов по московскому времени.

Напомним, что в 2020 году Василий Казарцев угодил в крупный скандал. Он работал на матче "Спартака" и "Сочи" в 1-м туре чемпионата страны. Та игра завершилась вничью 2:2, москвичи вели по ходу встречи в два мяча, но в итоге упустили победу из-за двух спорных пенальти, назначенных в их ворота. Во втором эпизоде в самой концовке Казарцев не воспользовался помощью видеоповтора, полностью доверившись VAR-ассистенту Алексею Еськову.

В итоге этот эпизод решил исход игры, а в руководстве московского клуба выразили недовольство судейством. После разразившегося скандала Казарцев был отстранен РФС "на неопределенный срок", но уже очень скоро как ни в чем ни бывало продолжил работать на матчах.

Теги: Казарцев, Урал, Нижний Новгород, арбитр



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