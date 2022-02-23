Путин возложил венок к Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены

Сегодня, в День защитника Отечества, президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле неизвестного солдата у кремлевской стены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы государства, также Путин почтил память павших воинов минутой молчания.

В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почетного караула и оркестр.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Президент поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил и всех граждан России.

Путин заявил, что на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире.