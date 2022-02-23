23 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
газовый баллон (2017) | Фото: mingas.ru

На Южном Урале в доме рванул газ: пострадали мужчина и его сын

На Южном Урале мужчина и его сын получили травмы после возгорания газового баллона. При этом газ взорвался.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Челябинской области, все случилось сегодня днем в одном из домов в городе Сатка. Из квартиры в больницу были доставлены местный житель и его 14-летний сын с обширными ожогами тела.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По предварительным данным, в результате неосторожного обращения с газовым баллоном произошло возгорание и хлопок бытового газа.

Сейчас следователи СКР пытаются в деталях восстановить всю картину произошедшего.

Теги: газ, взрыв, Сатка, СКР



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