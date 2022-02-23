23 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2022) | Фото: пресс-служба офиса президента Украины

Украина водит режим ЧП по всей стране

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов после заседания СНБО заявил, что на всей территории страны вводится чрезвычайное положение из-за признания ДНР и ЛНР. Оно будет действовать 30 дней, в случае необходимости президент его продлит. При этом в Донбассе оно и так действует с 2014 года.
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Режим ЧП предполагает ограничения прав и свобод граждан: ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан, комендантский час, усиление режима в приграничных областях и др.

Решение о военном положении пока не принято, но в случае необходимости оно будет введено мгновенно, заверил Данилов. Решения по мобилизации также пока нет, объявлен лишь призыв резервистов.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что военное положение будет введено лишь при "широкой эскалации" со стороны России.

Как пишут украинские независимые политические телеграм-каналы, украинские власти создают лишь видимость активного противодействия, а на самом деле им выгодно признание ДНР и ЛНР, так как теперь нет Минских соглашений. При этом режим ЧП без особых затрат и рисков позволит усилить власть офиса президента.

Теги: украина, ЧП



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