В Крыму ФСБ предотвратила теракт в храме
В ФСБ России заявили о предотвращении теракта в православном храме в Крыму.
Как сообщили в центре общественных связей ведомства, его готовили сторонники украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
"В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - говорится в сообщении ФСБ.
Контрразведчики изъяли у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства.
Напомним, на днях пятеро украинских диверсантов были уничтожены в Ростовской области при попытке нарушить российскую границу.