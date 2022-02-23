В Крыму ФСБ предотвратила теракт в храме

В ФСБ России заявили о предотвращении теракта в православном храме в Крыму.

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Как сообщили в центре общественных связей ведомства, его готовили сторонники украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

"В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", - говорится в сообщении ФСБ.

Контрразведчики изъяли у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства.

Напомним, на днях пятеро украинских диверсантов были уничтожены в Ростовской области при попытке нарушить российскую границу.