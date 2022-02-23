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Спорт Свердловская область
ХК СКА, ХК Автомобилист (2020) | Фото: ska.ru

Главный тренер "Автомобилиста": Восемь месяцев без хоккея – довольно много

Главный тренер "Автомобилиста" Николай Заварухин поделился мыслями после товарищеского матча со СКА.
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Встреча состоялась накануне в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1.

"Поздравляю СКА с победой, понимаем, что они готовятся к плей-офф. Мы в этом году там не играем, но хорошо, что есть эти матчи, иначе у ребят было бы восемь месяцев без хоккея", - цитирует тренера официальный сайт екатеринбургского клуба.

Также Заварухин высказался о травме, полученной нападающим Сергеем Шумаковым.

"Нам нужны эти матчи, восемь месяцев – довольно много. Понятно, там шайба попала – надеемся, травма не серьезная. Но это спорт, хоккей, так бывает", - заключил специалист.

Напомним, ранее в "Автомобилисте" назвали несправедливой остановку регулярного чемпионата КХЛ, который решили не доигрывать из-за ситуации с коронавирусом. Уральский клуб не попал в плей-офф, сезон для него уже завершен.

Теги: Автомобилист, СКА, матч, тренер



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