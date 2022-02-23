Трамп и Помпео обвинили Байдена в бездействии по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп назвал гениальным решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. И не преминул обвинить нынешнюю администрацию Джо Байдена в бездействии. Об этом он сказал в интервью подкасту "The Clay Travis and Buck Sexton Show".

По мнению Трампа, гениальность в том, что Путин может выступить в роли миротворца. Но вину за это несет Байден.

"При нас такого никогда бы не случилось. Когда я был в Белом доме, это даже невозможно было представить. Этого никогда бы не случилось. Но знаете, что ответил Байден? Ничего. И это очень грустно", - сказал Трамп.

То же самое заявил экс-госсектретарь США Майк Помпео.

"Владимир Путин уже был при нашей администрации. Единственное, что изменилось, - это руководство США", - написал он.

Байден накануне заявил о первом пакете санкций против России и пригрозил новыми.