Зеленский объявил срочный призыв резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский издал распоряжение о призыве резервистов на военную службу в особый период. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет на срок до одного года. Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

По закону, призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации можно в течение суток. Этим правом и воспользовался Зеленский.

В своем обращении он сказал, что необходимо срочно доукомплектовать украинскую армию и "другие военные формирования". Он также сообщил, что в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны, которая предусмотрена законом "Об основах национального сопротивления", вступившим в силу с 1 января 2022 года.

В январе член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что Украина сможет быстро призвать от 300 до 400 тыс. граждан, имеющих опыт ведения боевых действий. То же самое в прошлом году говорил бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

При этом украинские независимые политические телеграм-каналы пишут, что в реальности украинские власти не верят в полномаштабное "вторжение" России, поэтому в большей степени создают иллюзию активного противодействия. Самому Зеленскому даже выгодно признание Россией ДНР и ЛНР, так как ему больше не надо выполнять Минские соглашения, которые были опасны из-за протестов радикальных националистов. Правда, сегодня в отдельных регионах Украины может быть введено чрезвычайное положение, но больших затрат это не потребует, зато создаст видимость решительных действий.