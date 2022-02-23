Куйвашев не сыграл в хоккей с уральским полпредом: "Не восстановилась нога"

23 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Матч всех звезд, хоккей, спорт (2015) | Фото:Накануне.RU

Куйвашев не сыграл в хоккей с уральским полпредом: "Не восстановилась нога"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев до сих пор не восстановился после травмы, полученной в прошлом году.
Читайте также:

Как сообщил глава региона у себя в Instagram, сегодня члены правительства Свердловской области и уральский полпред президента РФ Владимир Якушев принимают участие в хоккейном матче. Куйвашев отметил, что не смог составить им компанию.

"Я снова на трибуне, не восстановилась нога", - написал губернатор.

Напомним, что Евгений Куйвашев сломал ногу еще осенью прошлого года. Недавно глава региона выложил в соцсети короткое видео с волейбольного турнира, в котором участвовали команды правительства Свердловской области и Законодательного собрания.

"Я так люблю эту игру, но в этот раз не смог участвовать, нога еще не восстановилась после травмы. Пришлось болеть и немножко подсказывать депутатам", - сообщил Куйвашев.

При этом многие обратили внимание на то, что все чиновники, включая и самого губернатора, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию в то время, как на Среднем Урале наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом.

Теги: Куйвашев, хоккей, травма, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4402

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети