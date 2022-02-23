Куйвашев не сыграл в хоккей с уральским полпредом: "Не восстановилась нога"

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев до сих пор не восстановился после травмы, полученной в прошлом году.

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Как сообщил глава региона у себя в Instagram, сегодня члены правительства Свердловской области и уральский полпред президента РФ Владимир Якушев принимают участие в хоккейном матче. Куйвашев отметил, что не смог составить им компанию.

"Я снова на трибуне, не восстановилась нога", - написал губернатор.

Напомним, что Евгений Куйвашев сломал ногу еще осенью прошлого года. Недавно глава региона выложил в соцсети короткое видео с волейбольного турнира, в котором участвовали команды правительства Свердловской области и Законодательного собрания.

"Я так люблю эту игру, но в этот раз не смог участвовать, нога еще не восстановилась после травмы. Пришлось болеть и немножко подсказывать депутатам", - сообщил Куйвашев.

При этом многие обратили внимание на то, что все чиновники, включая и самого губернатора, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию в то время, как на Среднем Урале наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом.