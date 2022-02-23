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Общество Санкт-Петербург
коллаж, Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

Все «до лампочки»: Фонари стали единственным правдивым пресс-релизом Смольного

Уже третью неделю жители Петербурга постоянно видят сообщения о том, что городская администрация и губернатор Александр Беглов меняют лампочки на уличных фонарях в тех или иных районах города. Дело в том, что эта единственная информация от пресс-службы, в которой чиновники могут быть сами уверены и которую нельзя опровергнуть.

Можно сказать, что с отсутствием нормальной деятельности Смольного и губернатора петербургским чиновникам стало все «до лампочки». Поэтому пресс-служба безостановочно ищет новые инфоповоды, которые не могут опровергнуть журналисты. И таких не находит.

Как сообщил наш источник в Смольном, большую часть инфоповодов ответственным за СМИ приходиться банально выдумывать. Или повторять старые – месячной, а то и полугодовой давности.

«А вот фонари и замена ламп до сих пор остаются спасательной палочкой, когда надо сделать план по публикациям. Поэтому о них пресс-служба вспоминает каждый день. Короновирус, льготники, уборка – это опасные темы. В релизах по ним можно найти противоречия с реальностью. Фонари же – этот устойчивый и проверенный факт. Его не разобьют в пух и прах СМИ. Причем всем понятно, что смысла в таких новостях немного», - утверждает источник.

Между тем, даже эти релизы оказываются с ошибками. Недавно журналисты заметили, что не всегда цифры в разных релизах сходятся.

А тем временем, по сообщению СМИ, Александр Беглов уже несколько недель находится на самоизоляции. В Смольном чиновника встретить уже невозможно и никаких важных мероприятий он не посещает.

Теги: смольный, фонари, беглов, лампочки



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