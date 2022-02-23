В России открыто 656 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса

В России продолжают открываться пункты временного размещения для беженцев из Донбасса.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ, на территории 12 субъектов России в 230 ПВР размещено более 17 тысяч человек. Всего в 47 субъектах страны подготовлено 656 пунктов временного размещения общей вместимостью более 58 тысяч человек.

По данным МЧС, в течение суток шестью железнодорожными составами в Московскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую и Пензенскую области были доставлены более 3,6 тысяч человек. В данный момент два железнодорожных состава следуют в Мордовию и Московскую область. Также формируются еще два состава в Самарскую и Кировскую области.

Как сообщало Накануне.RU, всех эвакуированных из ДНР и ЛНР, которые прибывают в Свердловскую область, ждет обязательное тестирование на коронавирус, а желающие смогут пройти вакцинацию.

"Мы с удовольствием этих людей вакцинируем", - заявлял вице-губернатор Среднего Урала Павел Креков.