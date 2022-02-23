Украина перестала быть самой большой страной в Европе

После признания ДНР и ЛНР независимыми государствами Украина перестала быть самой большой по площади страной в Европе, которой она оставалась сохраняла даже после возвращения Крыма в состав России.

До 2014 года площадь Украины составляла 603 тыс. кв. км. Сейчас она уменьшилась до 524 тыс. кв. км, что меньше Франции, площадь которой около 550 тыс. кв. км (по разным источникам цифры различаются до нескольких тысяч). На третьем месте Испания - 506 тыс. кв. км.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях, то есть в границах бывших областей. Площадь каждой республики чуть более 26 тыс. кв. км. Однако фактически они контролируют менее половины своей территории.