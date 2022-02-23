Путин заявил об уникальном оружии России

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается сегодня, 23 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил и всех граждан России.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил", - отметил в своем поздравлении Путин.

Он добавил, что как верховный главнокомандующий уверен в солдатах и офицерах России.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия "будет самым серьезным образом относиться к украинской ядерной угрозе".