23 Февраля 2022
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Армия и ВПК В России
Владимир Путин (2015) | Фото: Накануне.RU

Путин заявил об уникальном оружии России

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается сегодня, 23 февраля.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства поздравил с праздником ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил и всех граждан России.

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооруженных Сил", - отметил в своем поздравлении Путин.

Он добавил, что как верховный главнокомандующий уверен в солдатах и офицерах России.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия "будет самым серьезным образом относиться к украинской ядерной угрозе".

Теги: Путин, поздравление, оружие, Россия



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