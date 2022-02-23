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Спорт В России
главный тренер ФК Химки Сергей Юран (2020) | Фото: Накануне.RU

Юран в третий раз возглавил "Химки"

Футбольный клуб "Химки" объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе подмосковной команды, специалист подписал контракт с клубом и уже присоединился к футболистам на сборе в Турции. До этого Юран дважды возглавлял "Химки". В 2008 году под его руководством команда решила задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге, а в 2020 завоевала путевку в РПЛ и стала серебряным призером Кубка России.

"До рестарта чемпионата всего три дня. У нас сложный календарь, но я верю в ребят. Для меня это большой вызов, кроме этого, я очень рад вернуться домой", - прокомментировал свое назначение сам Сергей Юран.

Напомним, что в 2020 году "Химки" уволили Юрана буквально за неделю до старта РПЛ.

Теги: Юран, Химки, тренер



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