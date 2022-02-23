Байден: США вводят новые санкции против России

Американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят новые санкции против России.

Об этом глава Соединенных Штатов заявил в специальном обращении.

"Вчера Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории, для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину", - считает Байден.

Он заявил, что ограничительные меры вступают в силу уже со среды. По словам американского президента, они затронут, в том числе, представителей российских элит и членов их семей. Кроме этого, предусмотрены "полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка".

Как пишет РИА Новости, Байден также отметил, что это "первый транш санкций", а в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые.

Напомним, ранее стало известно, что США могут ограничить доступ России к американским товарам и комплектующим.