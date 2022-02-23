23 Февраля 2022
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Происшествия В России ДНР и ЛНР
Александр Бастрыкин (2017) | Фото: sledcom.ru

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в ЛНР

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства гибели двух мирных жителей в Луганской народной республике.
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По данным представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), 22 февраля вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на направлении Золотое-4 - Березовское, применив противотанковую управляемую ракету. В результате погибли двое мирных жителей ЛНР.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, кроме этого, днем 22 февраля в Ростовской области, в 500 метрах от украинской границы, были обнаружены тела четырех мужчин. Рядом с ними находились две БМП без опознавательных знаков.

Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России установить все обстоятельства этих происшествий в рамках уголовных дел.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в районе троллейбусного депо в Луганске минувшей ночью.

Теги: Бастрыкин, дело, расследование, ЛНР



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