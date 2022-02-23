Требования Путина неприемлемы для Украины - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что требования президента РФ Владимира Путина к Украине неприемлемы и невыполнимы.

Напомним, Путин вчера заявил, что основные требования к Украине - демилитаризация и отказ от вступления в НАТО. Наилучшим решением был бы нейтралитет страны.

По словам Шмыгаля, выполнение этих условий противоречит "выбору украинского общества".

"Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно", - сказал он.

Сегодня СНБО Украины продолжит заседать. Обсуждается введение военного положения, разрыв дипотношений с Россией и другие резкие шаги, в том числе объявление воссоздания ядерного оружия. В Раде уже зарегистрирован проект постановления о возможном выходе из Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отказывалась от ядерного оружия.

Интересно, что "выбор украинского общества", о котором сказал Шмыгаль, так никогда и не был подтвержден. По этому поводу не было никакого референдума, и, согласно опросам, даже сегодня, спустя 8 лет пропаганды, вступление в НАТО поддерживают лишь чуть более 50% украинцев.

"Признание Россией ЛНР и ДНР для Украины означает не только потерю этих территорий надолго, но и то, что "Минская" странница отношений между РФ и Западом/Украиной перевернута. Теперь РФ предлагает писать новое сочинение на тему "Гарантии безопасности", - пишет политолог Руслан Бортник.



