Полиция сообщила о новой схеме реализации поддельных денег в Екатеринбурге

В Екатеринбурге набирает популярность новая криминальная схема реализации поддельных денег. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, злоумышленники подыскивают в интернете частные объявления о продаже дорогостоящих гаджетов последних моделей, а договорившись о цене, при покупке товара расплачиваются фальшивыми пятитысячными купюрами. Такая преступная тактика обусловлена тем, что граждане, осуществляющие сделку "из рук в руки", не имеют возможности тщательно проверить подлинность денег. Сбытчики же фальшивок избегают крупных торговых сетей, так как там используются современные приборы, позволяющие выявить подделку.

"Далеко не всем аферистам-фальшивомонетчикам удается остаться безнаказанными. Буквально накануне сыщиками из подразделения по борьбе с беловоротничковой преступностью и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из ГУ МВД по Свердловской области в ходе спецоперации задержан очередной подозреваемый в сбыте пятитысячных "фантиков". В сети оперуполномоченных на этот раз угодил 21-летний ранее судимый житель Невьянска, использовавший для конспирации сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

За голубой "Iphone 13 Pro" он отдал 19 липовых купюр. Граждане обнаружили обман только тогда, когда попытались внести полученные от злоумышленника денежные средства на свои банковские счета. История закончилась, как обычно, возбуждением полицией уголовного дела по соответствующей статье – 186 УК РФ (сбыт поддельных денег), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу", - отметил полковник Горелых.

Тех, кто мог пострадать от рук задержанного, представители МВД просят обращаться в органы внутренних дел. Контактные телефоны УЭБиПК ГУ МВД области: +7 (343) 358-70-57, +7 (343) 358-81-08.

Валерий Горелых напомнил, что предприятиям торговли, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам необходимо быть внимательными при совершении сделок купли-продажи с использованием наличных. Поступающие банкноты крупного достоинства (2000 и 5000) нужно проверять на предмет подлинности. Важно помнить, что фальшивые купюры могут попасть в оборот любого заведения. Даже если вы случайно получили фальшивку, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть, разменять или передать кому-либо, так как данные действия образуют состав вышеуказанного преступления.