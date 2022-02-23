23 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Донецк, обстрел (2017) | Фото: youtube.com

Ночью в Донбассе погибли два мирных жителя

Около полуночи украинские боевики обстреляли село Березовское Попаснянского района на северо-западе территории, контролируемой ЛНР. По автомобилю была выпущена противотанковая управляемая ракета, погибли два человека, сообщает представительство республики в СЦКК.

Напомним, в Луганске ночью произошел взрыв в троллейбусном депо.

Всего за сутки боевики более ста раз стреляли по территории ЛНР. Огонь велся из артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и другого оружия. В окрестностях села Желобок погиб военнослужащий Народной милиции республики.

Позиции ДНР также подверглись обстрелам. Кроме того, взрыв произошел в Калининском районе Донецка, была совершена попытка покушения на экс-министра обороны Владимира Кононова. Оторвало руку человеку, который направлялся на встречу с Кононовым. А в здание Первого республиканского канала ночью бросили взрывное устройство, взрывом выбиты стекла на всех этажах. Никто не пострадал.

Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, обстрел



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