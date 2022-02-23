В Луганске произошел взрыв в районе троллейбусного депо

Минувшей ночью в Луганске произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Представительство ЛНР в СЦКК".

По данным канала, взрыв случился в 4 часа 15 минут в районе троллейбусного депо. На месте инцидента работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что Россия собирается эвакуировать с Украины дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств.

"С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.