Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе и бриллиантов в Антверпене, - Боррель

Боррель буквально час назад объявил, что Евросоюз вводит санкции в отношении 351 депутата Госдумы, голосовавшего за призыв к Путину признать независимость ЛНР и ДНР. Примечательно, что в отношении самого президента России санкции не вводятся.

И вот один из постов Борреля можно перевести так:

"Больше никакого:

шопинга в Милане

вечеринок в Сан-Тропе

бриллиантов в Антверпене

И это только первый шаг".

Также он добавил хэштег "Мы едины".

No more :



Shopping in #Milano



Partying in #SaintTropez



Diamonds in #Antwerp



This is a first step. #WeStandUnited



