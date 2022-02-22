Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе и бриллиантов в Антверпене, - Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал в своем твиттере пост, адресованный, по всей видимости, депутатам Госдумы.
Боррель буквально час назад объявил, что Евросоюз вводит санкции в отношении 351 депутата Госдумы, голосовавшего за призыв к Путину признать независимость ЛНР и ДНР. Примечательно, что в отношении самого президента России санкции не вводятся.
И вот один из постов Борреля можно перевести так:
"Больше никакого:
шопинга в Милане
вечеринок в Сан-Тропе
бриллиантов в Антверпене
И это только первый шаг".
Также он добавил хэштег "Мы едины".
No more :— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 22, 2022
Shopping in #Milano
Partying in #SaintTropez
Diamonds in #Antwerp
This is a first step. #WeStandUnited
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