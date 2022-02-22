Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе и бриллиантов в Антверпене, - Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал в своем твиттере пост, адресованный, по всей видимости, депутатам Госдумы.

Боррель буквально час назад объявил, что Евросоюз вводит санкции в отношении 351 депутата Госдумы, голосовавшего за призыв к Путину признать независимость ЛНР и ДНР. Примечательно, что в отношении самого президента России санкции не вводятся.

И вот один из постов Борреля можно перевести так:

"Больше никакого:

шопинга в Милане

вечеринок в Сан-Тропе

бриллиантов в Антверпене

И это только первый шаг".

Также он добавил хэштег "Мы едины".