23 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
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США могут ограничить доступ России к американским товарам и комплектующим

В случае эскалации ситуации вокруг Украины США в качестве санкций могут ограничить России доступ к американским товарам – от техники до полупроводников и комплектующих самолетов, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Если Россия продолжит наступление на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена может лишить ее широкого круга низко- и высокотехнологичных товаров, от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов", - цитирует инсайдера РИА Новости.

Теги: сша, санкции, товары, ограничение



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