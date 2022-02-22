23 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Путин не попал в санкционный список ЕС – Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель огласил содержание первого пакета санкций, которые ЕС намерен наложить на Россию за признание независимости ДНР и ЛНР.

"Путина нет в санкционном списке", - заявил Боррель журналистам.

Зато в список попал 351 депутат Госдумы, который голосовал за скорейшее обращение к президенту России с просьбой признать независимость донбасских республик. При этом в отношении неголосовавших депутатов санкций не будет.

Также под санкции попадут 27 физических и юридических лиц, связанных с признанием ЛНР и ДНР.

"Также ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС", - заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС готов продолжить диалог с Россией, но не "в условиях военной угрозы".

Теги: санкции, жозеп боррель, евросоюз



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