23 Февраля 2022
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Политика В России Украина
посольство россии в киеве после нападения (2014) | Фото:

Россия эвакуирует дипломатов с Украины – МИД РФ

Россия собирается эвакуировать с Украины дипломатов и сотрудников посольства и генеральных консульств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра", - сообщила Захарова.

Она добавила, что "объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты". "В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее", - заявила представитель МИДа.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - заключает Захарова.

Теги: эвакуация, украина, дипломаты, мид рф, мария захарова



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