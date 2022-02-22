В ДНР в результате покушения на экс-министра обороны республики покалечен местный житель

В Донецке сегодня совершена попытка покушения на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова, сообщило министерство госбезопасности республики.

ЧП произошло около пяти вечера в районе улиц Лазаренко-Цусимская. В министерстве попытку взрыва назвали террористическим актом.

"В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель. Установлено, что он направлялся на встречу с Владимиром Кононовым", - сообщили в ведомстве.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.