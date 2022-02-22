"Воинствующее невежество": в Госдуме предложили уволить свердловского вице-губернатора после высказываний о женщинах

22 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
Олег Чемезов (2021) | Фото: Накануне.RU

"Воинствующее невежество": в Госдуме предложили уволить свердловского вице-губернатора после высказываний о женщинах

В Госдуме прокомментировали скандальное высказывание свердловского вице-губернатора Олега Чемезова. Несколько дней назад – после нападения на учительницу группы выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге – чиновник предложил женщинам скромнее одеваться, чтобы не провоцировать мужчин на домогательства.

"Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом. Я просто сторонник культурного воспитания, потому что девушка должна с гордостью носить свою женственность", - заявил Чемезов изданию 66.RU.

Высказывание тут же вызвало резонанс в сети и СМИ.

Глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагает вице-губернатора уволить.

"Учитель по определению не может себя вести так, как описывает этот вице-губернатор. Кроме того, зима, Урал, а она что, в бикини там ездила? Или лезгинку танцевала там в автобусе? Я думаю, что это воинствующее невежество, которое возведено в ранг вице-губернатора. Оно требует незамедлительной оценки со стороны губернатора, который назначил человека столь дремучего в своих суждениях по отношению к роли и месту женщины в обществе. Его только за это высказывание надо отстранить от должности", - цитирует Останину радио "Говорит Москва".

Теги: олег чемезов, нина останина, чиновник, увольнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.02.2022 09:30 Мск МВД: в Екатеринбурге наблюдается рост подростковой преступности
Ранее 21.02.2022 18:58 Мск Подростки, напавшие на мать и дочь в Екатеринбурге, могут быть причастны к другим преступлениям
Ранее 21.02.2022 13:46 Мск Опять не справился: Куйвашев не смог разобраться с агрессивными мигрантами за 4 дня
Ранее 21.02.2022 09:56 Мск Вице-губернатор Чемезов разъяснил свои слова о современных девушках и мигрантах
Ранее 21.02.2022 09:41 Мск "Сортировка – чуть ли не гетто": Варламов о нападении мигрантов в Екатеринбурге
Ранее 20.02.2022 09:34 Мск Вице-губернатор Свердловской области обвинил девушек в том, что их бьют и насилуют мигранты
Ранее 18.02.2022 21:53 Мск Патрушев назвал напряженной ситуацию с миграционным потоком на Урале
Ранее 18.02.2022 16:47 Мск Якушев: Мигрантов, нарушающих закон, будут депортировать без возможности вернуться в РФ
Ранее 18.02.2022 16:13 Мск На встрече с диаспорами в Свердловской области решили лучше воспитывать молодое поколение
Ранее 18.02.2022 15:04 Мск Суд арестовал второго подростка из банды, нападавшей на женщин в Екатеринбурге
Ранее 18.02.2022 14:05 Мск Одного из подростков-мигрантов, подозреваемых в избиении женщин на Сортировке, отправили под арест
Ранее 18.02.2022 12:43 Мск В грузинской диаспоре критикуют работу замов Куйвашева в миграционном вопросе
Ранее 18.02.2022 12:40 Мск Силовики ищут очевидцев нападения мигрантов на педагога и ее дочь в Екатеринбурге
Ранее 18.02.2022 11:30 Мск Не как надо, а как удобно. Депутат Мосгордумы Медведев раскритиковал подход Куйвашева к проблеме мигрантов
Ранее 18.02.2022 09:31 Мск Екатеринбургскую овощебазу "шерстят" силовики
Ранее 18.02.2022 08:53 Мск В Свердловской области пока не планируют ограничивать мигрантов в выборе профессии
Ранее 17.02.2022 15:45 Мск По делу об избиении девушки и ее матери в Екатеринбурге задержаны двое студентов
Ранее 17.02.2022 11:30 Мск Свердловский губернатор поручил за 4 дня разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь
Ранее 17.02.2022 08:26 Мск Азербайджанская диаспора готова выплатить моральную компенсацию за избиение мигрантами педагога с дочерью
Ранее 16.02.2022 12:24 Мск Бастрыкин поручил срочно найти мигрантов, избивших женщину и ее дочь в Екатеринбурге
Ранее 16.02.2022 10:13 Мск Куйвашев решил лично разобраться с мигрантами, избившими педагога и ее дочь в Екатеринбурге


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4380

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети