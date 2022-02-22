"Воинствующее невежество": в Госдуме предложили уволить свердловского вице-губернатора после высказываний о женщинах

В Госдуме прокомментировали скандальное высказывание свердловского вице-губернатора Олега Чемезова. Несколько дней назад – после нападения на учительницу группы выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге – чиновник предложил женщинам скромнее одеваться, чтобы не провоцировать мужчин на домогательства.

"Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом. Я просто сторонник культурного воспитания, потому что девушка должна с гордостью носить свою женственность", - заявил Чемезов изданию 66.RU.

Высказывание тут же вызвало резонанс в сети и СМИ.

Глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагает вице-губернатора уволить.

"Учитель по определению не может себя вести так, как описывает этот вице-губернатор. Кроме того, зима, Урал, а она что, в бикини там ездила? Или лезгинку танцевала там в автобусе? Я думаю, что это воинствующее невежество, которое возведено в ранг вице-губернатора. Оно требует незамедлительной оценки со стороны губернатора, который назначил человека столь дремучего в своих суждениях по отношению к роли и месту женщины в обществе. Его только за это высказывание надо отстранить от должности", - цитирует Останину радио "Говорит Москва".