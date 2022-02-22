Путин: "Мы будем самым серьезным образом относиться к украинской ядерной угрозе"

В Москве услышали слова Владимира Зеленского о том, что Украина хочет вступить в ядерный клуб.

"Мы так понимаем, что эти слова были обращены к нам. Мы их услышали. Украина с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями, там промышленность, школы, все есть, чтобы быстрыми темпами решить этот вопрос. Не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, это для Украины не нерешаемая проблема. Что касается средств доставки, то есть старая советская ракета "Точка-У" – это тоже не проблема с учетом компетенций Южмаша. В чем угроза для нас? Даже тактическое ядерное оружие на Украине для нас представляет стратегическую угрозу. Москва может оказаться в зоне поражения. Мы это так и восприняли. И самым серьезным образом будем к этому относиться", - заявил журналистам президент России Владимир Путин.