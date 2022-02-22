Путин об отправке военных на Донбасс: "Я не сказал, что войска сейчас туда прямо пойдут"

Президент России Владимир Путин не стал говорить, как далеко могут зайти российские войска, если пересекут границу РФ и ЛДНР.

"Я не сказал, что войска сейчас туда прямо пойдут. Предсказывать канву конкретных действий предсказывать невозможно, это все зависит от конкретных действий, как говорится, на земле", - сказал президент, отвечая на вопрос о том, где остановятся российские войска.

Путин также порассуждал над философским вопросом о том, как можно решать вопросы силой и оставаться на стороне добра. "А почему добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Добро предполагает возможность себя защищать", - полагает президент.