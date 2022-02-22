22 Февраля 2022
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Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Коллаж, ДНР, ЛНР, Донецкая область, Луганская область, карта (2022) | Фото: Накануне.RU

Мы признали ЛНР и ДНР в границах, которые обозначены в их конституциях – Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, в каких границах Москва признала независимые ЛНР и ДНР.

"Что касается границ, в которых мы признали республики. Мы признали их независимость. Это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе конституцию. А там прописано – в границах Донецкой и Луганской областей на момент самопровозглашения. Мы рассчитываем, что все спорные вопросы по границе будут решены в ходе переговоров между Киевом и руководством ДНР и ЛНР. Сейчас это невозможно правда, там идут военные действия", - сказал Путин журналистам.

Он добавил, что использование вооруженных сил России на Донбассе предполагают заключенные соглашения.

"По поводу использования военных сил за рубежом. Ну а как же?! Мы подписали вчера договор, там говорится, что будем оказывать в том числе и военную помощь. В случае необходимости мы намерены исполнять все взятые на себя обязательства", - подчеркнул глава государства.

Теги: лнр, днр, признание независимости, владимир путин, границы



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