Мы признали ЛНР и ДНР в границах, которые обозначены в их конституциях – Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, в каких границах Москва признала независимые ЛНР и ДНР.

"Что касается границ, в которых мы признали республики. Мы признали их независимость. Это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе конституцию. А там прописано – в границах Донецкой и Луганской областей на момент самопровозглашения. Мы рассчитываем, что все спорные вопросы по границе будут решены в ходе переговоров между Киевом и руководством ДНР и ЛНР. Сейчас это невозможно правда, там идут военные действия", - сказал Путин журналистам.

Он добавил, что использование вооруженных сил России на Донбассе предполагают заключенные соглашения.

"По поводу использования военных сил за рубежом. Ну а как же?! Мы подписали вчера договор, там говорится, что будем оказывать в том числе и военную помощь. В случае необходимости мы намерены исполнять все взятые на себя обязательства", - подчеркнул глава государства.