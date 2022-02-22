22 Февраля 2022
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Пресс-конференция Владимира Путина (2021) | Фото: Россия 1

Минских соглашений больше не существует, это надо признать, - Путин

Владимир Путин признал, что Минских соглашений больше не существует.

"Мы были заинтересованы в реализации Минских соглашений, они были результатом компромисса. Все было сведено к нулю, поэтому Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик. Мы вынуждены были принять это решение. И теперь Минских соглашений не существует, да. Это надо признать", - заявил президент России журналистам.

"Что же должно произойти, чтобы мы могли жить спокойно? Страшную тайну раскрою. Первое – признать волеизъявление людей в Крыму и Севастополе. Чем оно хуже того, что было в Косово? Да ничем. Никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно, и нужно уважать это решение. Второе: мы категорически возражаем против прием Украины в НАТО. Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги не теряли лица, а киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и реализовали идею нейтралитета. Третье: нужно решить проблему Донбасса путем мирных переговоров, но это уже утратило актуальность", - рассказал президент.

"Но все это можно перевернуть в одну секунду, если наши партнеры будут накачивать Украину современным оружием, так что нужна демилитаризация Украины. На это можно реагировать. Все остальное переворачивается в секунду. Так, как это сделал сегодняшний глава Украины относительно прошлого главы. И нынешний может так же уехать жить в Вашингтон или Париж, а тут оставить Украину с огромным количеством оружия", - сообщил о еще одном условии урегулирования Путин.

Теги: минские соглашения, украина, владимир путин, донбасс, признание независимости, конфликт, киев



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