У нас более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "Россия продолжает планировать вторжение на Украину. "Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности", - заявил генсек организации.

Он добавил, что у альянса "более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности".

Между тем, посольство России в Лондоне отвергло требование МИД Великобритании вывести войска из ДНР и ЛНР, поскольку "они туда не вводились".

Впрочем, в ближайшее время ситуация, скорее всего, изменится: сегодня вечером Совет Федерации одобрил запрос президента России Владимира Путина на использование вооруженных сил страны за рубежом – в ЛНР и ДНР.