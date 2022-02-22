У нас более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности — генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "Россия продолжает планировать вторжение на Украину. "Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности", - заявил генсек организации.
Он добавил, что у альянса "более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности".
Между тем, посольство России в Лондоне отвергло требование МИД Великобритании вывести войска из ДНР и ЛНР, поскольку "они туда не вводились".
Впрочем, в ближайшее время ситуация, скорее всего, изменится: сегодня вечером Совет Федерации одобрил запрос президента России Владимира Путина на использование вооруженных сил страны за рубежом – в ЛНР и ДНР.