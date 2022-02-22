Совет Федерации дал добро Путину на использовании армии на Донбассе

Совет Федерации разрешил президенту России использовать вооруженные силы страны за рубежом. За это единогласно проголосовали 153 сенатора, воздержавшихся и противников не было.

Профильные комитеты СФ рекомендовали сенаторам одобрить запрос президента. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что общую численность формирований российской армии за рубежом, сроки их пребывания и территорию пребывания определит президент.

Речь в запросе Владимира Путина идет о признанных сегодня Россией независимыми республиках Донбасса.

"На основании пункта "г" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации и в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой и Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой вношу предложение о принятии постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в президентском запросе.

Отметим, что признание независимости президент подписал накануне, а сегодня Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, на основании которых и может вводиться военный контингент. И буквально несколько часов назад договоры вступили в силу – их подписал сам Путин.