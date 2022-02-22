22 Февраля 2022
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Посольство Украины в Москве (2014) | http://lapo4ka-3d.ru/ukraina-v-tamozhennom-soyuze

В Раду внесен проект постановления о приостановке дипломатических отношений с Россией

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко внес в Раду проект постановления о приостановлении дипломатических отношений с Россией. Об этом он написал в телеграм-канале.

Он считает, что признанием ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин "сам прекратил дипломатические отношения с нами". И Украина не должна иметь никаких дипломатических связей со страной, "которая забирает наши территории".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Главред "Цензора" Юрий Бутусов считает, что если Зеленский этого не сделает, то это будет указывать на его "сговор с Кремлем". Бутусов призывает ввести военное положение и объявить мобилизацию. Вопрос разрыва дипотношений, как ожидается, будет рассмотрен сегодня на срочном совещании Зеленского с главами парламентских фракций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрыв дипломатических отношений "крайне нежелательным сценарием".

Теги: украина, дипломатические отношения



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