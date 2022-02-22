Алексей Текслер поручил главам взять на личный контроль уборку дорог и тротуаров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований взять на ежедневный контроль качество уборки дорог, тротуаров, дворовых пространств и кровель от снега и наледи, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас снежная зима в этом году, и, коллеги, очень важно своевременно проводить отчистку от снега кровель зданий, особенно сейчас, когда температура повышается. Поэтому, коллеги, сход снега и льда с крыш ставит под угрозу здоровье и жизнь людей. Проработайте этот вопрос оперативно с управляющими компаниями и собственниками зданий. Предупреждаю о персональной ответственности за каждый случай травмирования, тем более гибели людей на ваших территориях от упавшей сосулек или снежного пласта с крыш", - подчеркнул губернатор.

Губернатор дал поручение открыть горячие линии в администрациях, чтобы люди могли сообщать об опасных объектах. "Эту работу надо проводить на системной, постоянной основе. Прошу это организовать", - отметил Алексей Текслер.

В Магнитогорске на работах по уборке города ежесуточно были задействованы в среднем 70 дорожных рабочих и 145 единиц техники. Подрядчики выполняют работы по уборке дорог, очистке тротуаров, парковочных и заездных карманов, парков и скверов города. Глава Магнитогорска Сергей Бердников уже дал поручение оперативно реагировать на все обращения жителей.

"Актуальной сегодня остается очистка парковочных карманов. Необходимо освобождать карманы от машин и очистить парковки от снега. Заостряю внимание и на содержании дорог в поселках – все должно быть почищено от снега, который своевременно нужно вывозить с территории города", - отметил он.

В Челябинске на уборке дорог от снега задействовано 261 единица дорожной техники и 336 дорожных рабочих. Подрядчикам поставлена задача обеспечивать вывоз снега с улиц города. За прошлую неделю было вывезено более 75 тыс. тонн.

"Чем больше мы вывезем снега, тем меньше воды у нас пойдет в ливневую канализацию. Все эти вопросы нужно отработать. Нужно продолжать уборку тротуаров и вывозить кучи снега, которые образовались после уборки дорог и дворовых территорий. Там, где наледь на тротуарах, нужно подсыпать. По дворовым территориям и общественным пространствам надо работать с управляющими компаниями и с главами районов. Синхронизируйте эту работу", - поручила дорожникам глава Челябинска Наталья Котова.

Глава Озерска Евгений Щербаков поставил перед подчиненным задачу по очистке кровель домов. Из-за перепадов температуры образуется наледь, что создает опасность схода снега с крыш. Это угрожает здоровью людей. Управляющим организациям рекомендовано провести работу по очистке наледи и снега с крыш жилых домов с соблюдением техники безопасности. Они уже приступили к очистке кровель части жилого фонда. В мэрии напомнили собственникам и арендатором торговых точек, что они должны чистить от снега навесы над входными группами магазинов.