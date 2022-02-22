22 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, признание ДНР и ЛНР (2022) | Фото: Накануне.RU

Украинская оппозиция обвинила украинскую власть в признании ДНР и ЛНР

В том, что Россия признала ДНР и ЛНР, виновата прежде всего украинская власть, говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".

Там назвали ситуацию "страшным итогом бездеятельности и безволия власти", так как на выборах две трети избирателей в 2019 году проголосовали за мир, но власть предала их, пойдя на поводу у "партии войны" и заботясь больше о своих рейтингах, чем об Украине.

"Власть, провалившая задачу восстановления мира и возвращения Донбасса, должна уйти", - заключила партия, призвавшая продолжать искать политическое урегулирование конфликта.

Накануне лидер партии Юрий Бойко призвал власти срочно выполнять Минские соглашения.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский не исключил, что разорвет дипломатические отношения с Россией. Об этом он будет говорить на срочном совещании с главами парламентских фракций.

Теги: украина, ДНР, ЛНР



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