Скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа, - Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение немецкого канцлера Олафа Шольца отказаться от сертификации газопровода "Северный поток-2" в качестве санкции на признание Россией независимости Донбасса.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток–2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" – написал Медведев в своем Twitter-блоге.

Ранее Шольц заявил: "В связи с новыми обстоятельствами мы должны оценить эту ситуацию и относительно "Северного потока-2". Я попросил сегодня министерство экономики отозвать доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства, это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации "Северный поток-2" не может быть введен в эксплуатацию".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) February 22, 2022

Отметим, в российском парламенте сегодня высказывали равнодушие относительно возможных санкций Запада. Так, сенатор Совета Федерации от Оренбургской области и представитель ЛДПР Елена Афанасьева заявила: "Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме".

Ожидается, что ближе к вечеру по московскому времени станет известно о санкционной реакции США на признание Россией независимости ЛНР и ДНР.