22 Февраля 2022
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Экономика
(2004) |

Санкции ЕС затронут ВЭБ, банк "Россия" и Промсвязьбанк

Санкции Евросоюза в отношении России после признания ДНР и ЛНР затронут банки, которые финансируют российские Вооруженные силы и "другие операции" на территориях республик.

В заявлении ЕС эти банки не названы. По данным Bloomberg, речь идет о Промсвязьбанке (опорный банк ОПК), банке "Россия", а также госкорпорации ВЭБ.

Также санкции будут касаться доступа РФ "на европейские рынки капитала", пишет "Интерфакс".

Телеканал CNN сообщил, что Еврокомиссия предложила ЕС ввести санкции против 27 физических и юридических лиц, которые связаны с "нелегальными действиям" в ДНР и ЛНР.

Отметим, ратификация соглашений с ЛДНР вызвала воинственные заявления в Совете Федерации, при этом самые жесткие из них высказали женщины-сенаторы.

"Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах", – заявила Елена Афанасьева.

Теги: санкции, ес, вэб, промсвязьбанк, банк россия



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