Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, Ротенбергов и Тимченко

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о санкциях в отношении России, связанных с признанием независимости ЛНР и ДНР.

Санкции вводятся в отношении пяти российских банков, а также трех бизнесменов, близких Путину – Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов.

"Любые активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, а лицам будет запрещено въезжать в Великобританию", - говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что это первая часть санкций. Вторая последует, если "Путин пойдет дальше".

Среди банков, активы которых будут заморожены в Великобритании, - Генбанк, банк "Россия", Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк и Черноморский банк развития и реконструкции.

Отметим, в российском парламенте сегодня высказывали равнодушие относительно возможных санкций Запада. Так, сенатор Совета Федерации от Оренбургской области и представитель ЛДПР Елена Афанасьева заявила: "Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме".

Ожидается, что ближе к вечеру по московскому времени станет известно о санкционной реакции США на признание Россией независимости ЛНР и ДНР.