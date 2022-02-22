В Перми против активиста возбудили дело за пост в соцсети

Против пермского активиста Романа Юшкова возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ за пост в соцсети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Речь идёт о посте, размещённом в августе 2021 г. Прошла одна экспертиза, на её основании было возбуждено уголовное дело. Теперь уже в рамках расследования будет ещё одна экспертиза, я могу внести какие-либо вопросы тем, кто будет её проводить. Сегодня, 22 февраля, был допрос в Следственном комитете. Что касается возможной меры наказания, то закон прямо не говорит о том, что если ранее по этой статье были "условки", то теперь обязательно должен быть реальный срок, но судебная практика говорит именно про это", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Добавим, ранее активист уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. Также его оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – высказанном сомнении в том, что во время Второй мировой войны погибли 6 млн евреев.