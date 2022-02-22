Екатеринбуржца отправили в психбольницу за сожжение своего отца

31-летнего жителя Екатеринбурга Никиту Пермякова признали виновным в убийстве собственного отца путем сожжения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия произошла 7 июля 2021 года в Институте физики металлов УрО РАН, где почивший работал энергетиком. По версии следствия, мужчина пришел на работу к 57-летнему отцу и рядом с проходной облил того горючей жидкостью. После он кинул в родителя зажигалку и скрылся. Охраннику удалось самостоятельно потушить огонь, однако в больнице Юрий Пермяков все же скончался от множественных ожогов.

Конфликт родни произошел на почве денег, вырученных от продажи квартиры.

Свердловский областной суд признал Пермякова виновным по п. "д", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью общеопасным способом), а также невменяемым. Екатеринбуржца направят на лечение в психиатрическую больницу. Срок определит само медучреждение.