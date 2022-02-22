Медведев поручил обеспечить беженцам из ЛНР и ДНР комфортные условия жизни

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал обеспечить комфортные условия для жизни донбасским беженцам. Он отметил, что перемещенные лица нуждаются в повышенном внимании.

Россия принимает десятки тысяч эвакуированных из региона, среди которых женщины, дети и пожилые люди, напомнил он на первом заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Без промедления нужно обеспечить им комфортные условия для жизни на тот период, пока, во всяком случае, они находятся здесь, в России, для учебы детей в школах, для медицинского обслуживания", - заявил Медведев.

По разным данным, границу с Россией уже пересекли от 80 до 100 тыс. жителей ЛНР и ДНР. Средства на их обустройства выделяются государством, в том числе из резервного фонда правительства РФ было выделено 5 млрд руб. на единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. каждому беженцу.