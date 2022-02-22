22 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области не будут закрывать пункты вакцинации от ковида в ТЦ

В Свердловской области не собираются сокращать число пунктов вакцинации от ковида, которые располагаются в региональных торговых центрах. Об этом сообщил вице-губернатор Среднего Урала Павел Креков.

По его словам, такие пункты, находящиеся в ТЦ, очень удобны для многих свердловчан.

"Нам бы хотелось, чтобы в поликлиниках было меньше людей, а не больше. Поэтому мы не планируем убирать пункты вакцинации в торговых центрах, даже в том случае, когда там не очень много людей. Их количество останется без каких-либо изменений в ближайшее время", - заявил Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что всех эвакуированных из ДНР и ЛНР, которые в эти дни прибывают в Свердловскую область, будут в обязательном порядке тестировать на коронавирус, а желающих – еще и вакцинировать.

Теги: вакцинация, ТЦ, Креков



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